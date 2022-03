Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup de tonnerre prend forme pour l'avenir de Leonardo !

Publié le 12 mars 2022 à 8h45 par A.M.

Après le fiasco contre le Real Madrid, de grands changements sont attendus en interne. Le poste de Leonardo serait notamment en grand danger.

Mercredi soir, le PSG a de nouveau connu une énorme déconvenue européenne. Le club de la capitale a en effet été éliminé par le Real Madrid dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions après avoir pourtant remporté le match aller (1-0) et maitrisé la première heure de jeu au retour. Mais l'erreur de Gianluigi Donnarumma, qui entraîne l'égalisation de Karim Benzema a fait ressurgir les fantômes du passé du PSG, finalement éliminé. Et cela pourrait avoir de lourdes conséquences. Le futur de Mauricio Pochettino est déjà scellé, et celui de Leonardo est plus que jamais incertain.

Le PSG cherche un nouveau directeur sportif