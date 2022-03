Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta prêt à tenter un énorme coup en Premier League ?

Publié le 12 mars 2022 à 10h30 par La rédaction

Alors que les négociations de prolongation entre Liverpool et Mohamed Salah sont actuellement interrompues, le FC Barcelone pourrait tenter de le recruter.

Désireux de revenir le plus rapidement possible sur le devant de la scène européenne, le FC Barcelone devrait être très actif lors du mercato estival. Offensivement, les dirigeants catalans souhaitent recruter un joueur capable de faire passer un cap à l’équipe, et ciblent Erling Haaland. Cependant, le Cyborg est également dans le viseur de Manchester City, du Real Madrid et du PSG, et ce transfert pourrait s’avérer complexe à réaliser pour les catalans. En cas d'échec concernant le Norvégien, le Barça pourrait toutefois s’intéresser au joueur le plus décisif de Premier League cette saison.

Barcelone prêt à tenter le coup Mohamed Salah ?