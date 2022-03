Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta active une nouvelle piste offensive !

Publié le 12 mars 2022 à 10h00 par La rédaction

Décisif avec l’AC Milan cette saison, Rafael Leao serait ciblé par le FC Barcelone, qui apprécierait grandement son profil.

Après avoir réalisé un grand mercato hivernal, le FC Barcelone devrait également être très actif cet été. Les dirigeants catalans veulent densifier chaque secteur de leur effectif et suivent de nombreux joueurs à chaque poste. S’ils ont déjà plusieurs attaquants de haut niveau, les Blaugrana désireraient tout de même se renforcer offensivement en enregistrant l’arrivée d’Erling Haaland. Compte tenu de la complexité de ce dossier, le Barça suivrait également d’autres attaquants en cas d’échec concernant ce transfert, notamment Rafael Leao.

Le FC Barcelone suit Rafael Leao