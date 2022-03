Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta pourrait dépouiller un grand club européen !

Publié le 12 mars 2022 à 9h00 par La rédaction mis à jour le 12 mars 2022 à 9h05

En cas d’échec sur le dossier Erling Haaland, les dirigeants du FC Barcelone s’intéresseraient à Romelu Lukaku et Timo Werner.

S’ils se sont grandement renforcé offensivement en enregistrant les arrivées de Ferran Torres, Adama Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang lors du mercato hivernal, les dirigeants du FC Barcelone devraient continuer leur chantier cet été. Désireux de mettre une nouvelle star au centre du projet Blaugrana , Joan Laporta a fait d’Erling Haaland sa priorité. L’international norvégien sera cependant l’un des joueurs les plus prisés lors de la prochaine période de transfert, et le Barça pourrait aller piocher chez Chelsea en cas d'échec sur ce dossier.

Lukaku ou Werner sont ciblés en cas d’échec pour Haaland