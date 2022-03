Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta active une piste inattendue !

Publié le 12 mars 2022 à 9h30 par La rédaction

Alors que le transfert d’Erling Haaland devrait être très compliqué à réaliser, les dirigeants du FC Barcelone suivraient de près l’évolution de Patrik Schick en cas d’échec avec le Norvégien.

Après un début de saison très compliqué, le FC Barcelone est en chantier. Les dirigeants catalans veulent que Xavi ait toutes les cartes en main pour remettre le club sur le devant de la scène européenne, et devraient être actifs sur le marché des transferts. En ayant recruté Pierre-Emerick Aubameyang, Ferran Torres, Adama Traoré et Dani Alves lors du mercato hivernal, le Barça s'est copieusement renforcé et les résultats sont en nette amélioration ces dernières semaines. Désireux de trouver une nouvelle star à mettre au centre de leur projet, les Blaugrana ont fait d’Erling Haaland leur priorité. Cependant, ce dossier devrait être compliqué, et Patrick Schick serait ciblé en cas d’échec pour le Norvégien.

Le FC Barcelone s’intéresse à Patrik Schick