Mercato - PSG : Arsène Wenger répond clairement à l'intérêt du Qatar !

Publié le 20 janvier 2022 à 8h15 par A.M. mis à jour le 20 janvier 2022 à 8h16

Régulièrement annoncé dans le viseur du PSG où il pourrait prendre la place de Leonardo, Arsène Wenger a toutefois démenti catégoriquement une possible arrivée à Paris.

Depuis l'arrivée du Qatar au PSG, le nom d'Arsène Wenger a régulièrement circulé du côté de la capitale. D'abord pour s'asseoir sur le banc parisien puis plus récemment dans un tout autre rôle. En effet, Foot Mercato assurait que l'ancien manager d'Arsenal pourrait débarquer dans un rôle de dirigeant pour remplacer Leonardo et travailler en collaboration avec Zinedine Zidane, qui prendrait lui la succession de Mauricio Pochettino au poste d'entraîneur du PSG. Toutefois, si l'arrivée de l'ancien numéro 10 des Bleus prend de l'épaisseur jour après jour, comme révélé par le10sport.com, celle d'Arsène Wenger semble moins probable.

«C’est de l’invention pure et simple»