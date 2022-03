Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Messi fait une grosse annonce !

Publié le 12 mars 2022 à 11h45 par A.M.

Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec le PSG, Lionel Messi semble enfin avoir trouvé ses marques à Paris comme l'assure son entourage, ce qui signifie qu'il devrait rester à Paris.

L'élimination contre le Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des champions risque d'avoir de sérieuses conséquences, notamment au sein de l'effectif du PSG. Plusieurs joueurs pourraient partir, à commencer par Kylian Mbappé dont le contrat s'achève en juin prochain et qui a déjà un accord verbal avec le club merengue , comme révélé par le10sport.com. Pour les autres stars offensives cela devrait en revanche être plus calme, même pour Lionel Messi dont les premiers mois au PSG n'ont pourtant pas été très concluants.

Messi est heureux à Paris