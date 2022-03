Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Haaland... Un coup de tonnerre se prépare !

Publié le 13 mars 2022 à 11h30 par Amadou Diawara

En plus de Kylian Mbappé, le Real Madrid rêverait de pouvoir recruter Erling Haaland cet été. Toutefois, le club merengue pourrait avoir du mal à assumer les deux opérations, et notamment à cause des salaires et primes à la signature XXL des deux vedettes. Malgré tout, le Real Madrid serait prêt à jouer ses cartes à fond pour réaliser le double coup Mbappé-Haaland.

Arrivé au PSG à l'été 2017 en provenance de l'AS Monaco, Kylian Mbappé pourrait ne plus faire long feu au Parc des Princes. En fin de contrat le 30 juin, le numéro 7 parisien se rapproche dangereusement du club de ses rêves : le Real Madrid. En effet, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé a déjà un accord de principe avec Florentino Pérez pour un transfert libre et gratuit à la Maison-Blanche . Et pour ne pas se retrouver bredouille en cas de départ de son attaquant français, le PSG a déjà tout prévu quant à son éventuelle succession. Selon Le 10 Sport, Leonardo a identifié ses deux cibles préférentielles pour remplacer potentiellement Kylian Mbappé : Erling Haaland, sa grande priorité, et Robert Lewandowski. Toutefois, en ce qui concerne le buteur du Borussia Dortmund, le directeur sportif du PSG pourrait être devancé par le Real Madrid.

Le Real Madrid veut casser sa tirelire pour Mbappé et Haaland cet été