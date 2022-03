Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grosse réponse tombe pour l'avenir de Neymar !

Publié le 13 mars 2022 à 10h15 par D.M.

Les décideurs du PSG, basés au Qatar, envisageraient de se séparer de Neymar, décevant depuis plusieurs mois. Mais aucune équipe n'aurait les capacités de s'attacher les services du joueur brésilien.

Recrue la plus chère du PSG, 222M€ dépensés en 2017, Neymar devait être le joueur qui ferait passer un cap au club parisien. Arrivé dans la capitale avec le statut de potentiel Ballon d’Or, l’international brésilien devait permettre à sa formation de remporter la victoire en Ligue des champions. Mais âgé aujourd’hui de 30 ans, Neymar est bien loin de son meilleur niveau. Il n’est que l’ombre de lui-même, malgré les présences de Lionel Messi et de Kylian Mbappé sur le front de l’attaque. L’ailier n’a, encore une fois, pas été à son avantage face au Real Madrid mercredi dernier et commencerait à être dans le collimateur de Doha.

« Si Neymar va continuer ? Oui »