Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un renfort estival déjà confirmé pour Xavi !

Publié le 13 mars 2022 à 9h30 par T.M.

Cet été, de nombreux changements devraient intervenir au sein de l’effectif du FC Barcelone. Et Xavi pourrait déjà compter sur l’arrivée d’un nouveau joueur pour la saison prochaine.

Durant l’intersaison, le visage du FC Barcelone devrait considérablement changer. En effet, étant en pleine reconstruction, le club catalan devrait animer le mercato estival, que ce soit dans le sens des départs que des arrivées. L’effectif de Xavi devrait ainsi être chamboulé et la question est donc de savoir quelle sera l’équipe du Barça la saison. Plusieurs recrues sont ainsi attendues au Camp Nou et si rien n’est encore officiel, il serait acté qu’Inaki Pena aura sa place dans le groupe blaugrana.

Une chance pour Inaki Pena !