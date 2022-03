Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino, Marseille... Enorme coup de froid avec Zidane !

Publié le 13 mars 2022 à 13h15 par A.D.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG rêve de remplacer Mauricio Pochettino par Zinedine Zidane. Actuellement sans club, le technicien français serait tenté par le projet parisien mais serait refroidi par les pressions subies à cause de ses origines marseillaises.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le départ de Mauricio Pochettino n'est plus un sujet tabou au PSG depuis plusieurs mois, et ce, parce que Doha rêve d'installer Zinedine Zidane sur le banc parisien. Et alors que le club de la capitale a sombré en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Mauricio Pochettino serait déjà assuré d'être évincé à l'issue de la saison selon Marca . Toutefois, le PSG pourrait avoir des difficultés à convaincre Zinedine Zidane de prendre la succession de l'Argentin.

L'arrivée de Zinedine Zidane plombée par ses origines marseillaises ?