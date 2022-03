Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'opération Haaland débloquée par... Karim Benzema ?

Publié le 13 mars 2022 à 16h30 par Amadou Diawara

Pour combler le vide que pourrait laisser Kylian Mbappé au PSG l'année prochaine, Leonardo a prévu de se jeter sur Erling Haaland en priorité, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Toutefois, le buteur du Borussia Dortmund privilégierait un départ vers le Real Madrid selon la presse espagnole. Mais heureusement pour le PSG, Erling Haaland serait inquiété par Karim Benzema.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé se rapproche dangereusement du Real Madrid. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le numéro 7 parisien a déjà un accord de principe avec Florentino Pérez pour rejoindre la Maison-Blanche librement et gratuitement à l'été 2022. Conscient de la situation de Kylian Mbappé, le PSG a déjà choisi son digne héritier. Selon Le 10 Sport, Leonardo compte se jeter en priorité sur Erling Haaland en cas de départ de son crack français. Toutefois, le buteur norvégien pourrait snober le directeur sportif du PSG pour rejoindre le Real Madrid.

Erling Haaland donne sa priorité au Real Madrid, mais...

Selon les informations d' AS , le feuilleton Haaland devrait entrer dans sa phase la plus décisive dans les prochaines heures. Alors que Mino Raiola aurait réglé ses problèmes de santé, le clan Haaland devrait rencontrer très prochainement la direction du Borussia Dortmund. Et au cours de cet entretien avec sa direction, le buteur norvégien devrait annoncer son intention d'activer sa clause pour pouvoir quitter le club de la Ruhr cet été. Mais pour rejoindre quelle destination ? D'après le média espagnol, Erling Haaland ne fermerait la porte à aucune option actuellement. Ainsi, le PSG, le Real Madrid, le FC Barcelone et Manchester City auraient encore toutes leurs chances sur ce dossier. Toutefois, Erling Haaland donnerait sa priorité au club merengue. A en croire des sources proches du joueur, le Real Madrid aurait clairement fait comprendre à Mino Raiola qu'il comptait recruter Erling Haaland s'il voulait quitter le Borussia Dortmund. Malgré tout, ce feuilleton pourrait être totalement relancé par Karim Benzema, même si Erling Haaland aurait déjà donné son feu vert au Real Madrid.

...il est préoccupé par Karim Benzema