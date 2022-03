Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’avenir de Gianluigi Donnarumma est déjà écrit !

Publié le 13 mars 2022 à 14h30 par T.M.

Victime d’une terrible erreur qui a précipité la chute du PSG face au Real Madrid, Gianluigi Donnarumma a vu son nom se retrouver au centre de nombreuses rumeurs, annonçant un possible départ cet été, un an seulement après son arrivée. Il n’en serait finalement rien…

Arrivé au terme de son contrat avec le Milan AC, n’ayant pas trouvé d’accord pour prolonger, Gianluigi Donnarumma a opté pour le PSG pour poursuivre sa carrière. Courtisé par la Juventus ou le FC Barcelone, le meilleur joueur du dernier Euro a ainsi rejoint l’effectif de Mauricio Pochettino, mais la situation a été un peu particulière pour lui. En effet, à Paris, il y avait déjà Keylor Navas, qui sortait d’une nouvelle grosse décision. De quoi alors poser un gros casse-tête à Mauricio Pochettino, qui devait trancher entre deux des meilleurs gardiens du monde pour une place de numéro 1. Finalement, l’entraîneur du PSG a opté pour l’alternance. Une gestion particulière qui vient peut-être de trouver ses limites. En effet, titularisé pour les deux chocs de Ligue des Champions face au Real Madrid, Donnarumma a semble-t-il pris l’avantage sur Navas. Mais c’est au moment où cela est arrivé que l’ancien du Milan AC a commis une terrible erreur. En effet, sur un pressing de Karim Benzema, l’Italien a totalement loupé sa relance permettant aux Merengue de revenir dans le match au Bernabeu et cela a ensuite précipité la chute du PSG.

Pas de départ au programme pour Donnarumma ?