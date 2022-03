Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un gros dossier de Leonardo relancé par Pochettino ?

Publié le 14 mars 2022 à 0h45 par D.M.

En manque de temps de jeu à Manchester United, Marcus Rashford pourrait quitter le club anglais. Le PSG ferait partie des équipes susceptibles de l'accueillir la saison prochaine.

L’aventure de Kylian Mbappé touche à sa fin si l’on en croit les dernières informations apparues dans la presse espagnole. Le joueur devrait laisser sa place à une autre star au PSG. Mais qui pourrait le remplacer ' Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, Erling Haaland (Borussia Dortmund) est la priorité du club parisien. Mais à en croire les informations de certains médias anglais, le PSG s’intéresserait aussi à Marcus Rashford, mécontent à Manchester United.

Rashford serait mécontent à Manchester, mais...