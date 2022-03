Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Al-Khelaïfi a lancé les grandes manoeuvres pour Zidane !

Publié le 13 mars 2022 à 23h10 par T.M.

Alors que le Qatar rêve de voir Zinedine Zidane à la place de Mauricio Pochettino, Nasser Al-Khelaïfi serait passé à l’action pour cela.

Le révolution au PSG va notamment avoir lieu sur le banc de touche. Aujourd’hui, Mauricio Pochettino n’est clairement plus en odeur de sainteté dans la capitale. Ainsi, malgré un contrat jusqu’en 2023, l’Argentin devrait être remercié d’ici la fin de la saison et laisser sa place sur le banc de touche. La succession de Pochettino fait d’ailleurs déjà énormément parler et un nom revient ainsi avec insistance : Zinedine Zidane. Zizou est le grand rêve du Qatar et comme le10sport.com avait pu vous le révéler, l’opération prend forme en coulisse.

L’appel d’Al-Khelaïfi !