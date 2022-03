Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Enorme couac pour Leonardo avec Haaland !

Publié le 13 mars 2022 à 15h10 par A.D.

Pour pallier le potentiel départ de Kylian Mbappé, le PSG a fait d'Erling Haaland sa grande priorité. Toutefois, le club de la capitale serait à la traine, derrière le Real Madrid et Manchester City sur ce dossier.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG a déjà déniché le potentiel successeur de Kylian Mbappé. Alors que son numéro 7 pourrait partir librement et gratuitement à la fin de son contrat le 1er juillet, Leonardo compte miser en priorité sur Erling Haaland pour le remplacer. Toutefois, le directeur sportif du PSG serait soumis à la concurrence du Real Madrid, de Manchester City et du FC Barcelone. Et pour ne pas arranger les affaires parisiennes, les deux premiers clubs auraient pris les devants sur ce dossier.

Le PSG à la traine pour Erling Haaland, mais...