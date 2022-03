Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Doha affiche une position claire pour Kylian Mbappé !

Publié le 13 mars 2022 à 15h15 par D.M.

Le PSG espère toujours convaincre Kylian Mbappé de rester en France la saison prochaine. Les décideurs de l'équipe, basés à Doha, voudraient qu'il dispute la prochaine Coupe du monde en tant que membre du club parisien.

Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, la tendance est à un départ de Kylian Mbappé à la fin de la saison. Lié au PSG jusqu’en juin prochain, le joueur a déjà un accord de principe avec le Real Madrid, qui s’active pour boucler ce dossier. Selon les informations de Marca , le club espagnol devrait s’entretenir avec le joueur et son entourage dans les prochains jours pour boucler le deal. Les chiffres de l’opération sont hallucinants. « Le salaire de Mbappé sera d'environ 50 millions brut par saison. Nous sommes confrontés à la prime à la signature la plus chère de l'histoire, environ 60 ou 80 millions » a lâché Juan Ignacio Garcia-Ochoa, journalise pour le quotidien espagnol.

Le PSG veut le garder à l'approche de la Coupe du monde