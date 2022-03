Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi reçoit une réponse à 60M€ pour une star de Klopp !

Publié le 14 mars 2022 à 14h00 par Th.B.

Appréciant le profil de Mohamed Salah, pour qui des discussions auraient déjà été initiées par le FC Barcelone, Xavi Hernandez saurait à quoi s’en tenir pour l’éventuel transfert de la star de Liverpool.

Au même titre que son compère d’attaque Sadio Mané, qui a laissé planer le doute quant à son avenir à Liverpool pour France Football , Mohamed Salah est lui aussi sous contrat chez les Reds jusqu’à l’issue de la saison 2022/2023. Depuis de longues semaines, il est question de discussions entre les dirigeants de Liverpool et l’entourage de Salah pour la prolongation du contrat. Cependant, les positions des deux parties ne se rapprocheraient pas et notamment en raison de la question financière. Le FC Barcelone prendrait en considération l’option Salah en cas d’échec du recrutement d’Erling Braut Haaland selon la presse ibérique. D’ailleurs, des premiers échanges seraient déjà à signaler entre le Barça et le clan Salah, qui auraient même été positifs selon AS .

Entre 60 et 70M€ pour Salah ?