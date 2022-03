Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi a pris une grande décision pour l'avenir de Dani Alves !

Publié le 14 mars 2022 à 15h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, Dani Alves ne devrait pas faire ses valises à l'été 2022. Selon la presse espagnole, la direction blaugrana compterait le prolonger au moins jusqu'à la Coupe du Monde au Qatar.

Libre de tout contrat depuis son départ de Sao Paulo à la mi-septembre, Dani Alves a pu retrouver un club deux mois plus tard. En effet, l'international brésilien s'est engagé pour 0€ en faveur du FC Barcelone, son ancien club. Toutefois, Dani Alves n'a signé qu'un contrat de quelques mois, puisqu'il est lié au Barça jusqu'au 30 juin. Malgré tout, l'ex-pensionnaire du PSG devrait tout de même rester au moins un an au Barça.

Xavi veut prolonger Dani Alves jusqu'au Mondial 2022 minimum