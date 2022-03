Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dani Alves attend le feu vert de Laporta pour son avenir !

Publié le 11 mars 2022 à 9h30 par G.d.S.S. mis à jour le 11 mars 2022 à 9h31

En fin de contrat en juin prochain avec le FC Barcelone, Dani Alves devrait prochainement acter sa prolongation mais attend encore de voir avec ses dirigeants pour régler les modalités financières du dossier.

Rapatrié en novembre dernier par le FC Barcelone alors qu’il était libre de tout contrat, Dani Alves (38 ans) est actuellement engagé jusqu’en juin prochain avec le club catalan. Ces derniers jours, il a été question d’une prolongation imminente pour le latéral brésilien, et Xavi a d’ailleurs confirmé la tendance en conférence de presse : « Ce qu'il nous donne est spectaculaire. C'est l'un des joueurs les plus titrés de l'histoire du football et il nous apporte beaucoup. C'est un capitaine sans brassard », a lâché l’entraîneur du Barça sur Dani Alves. Mais ce dossier ne semble plus trop évoluer…

Dani Alves attend Barcelone pour fixer l’accord