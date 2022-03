Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse espagnole lâche une énorme bombe sur l’avenir de Neymar !

Publié le 14 mars 2022 à 17h45 par B.C. mis à jour le 14 mars 2022 à 17h47

Ce dimanche, Neymar a été la cible de sifflets et d’insultes de la part d’une grande partie du Parc des Princes, mécontent de la nouvelle désillusion européenne du PSG. Le Brésilien est vivement critiqué pour son rendement et aurait des envies d’ailleurs.

Le nouveau fiasco européen du PSG est celui de trop pour les supporters du club. Ce dimanche face à Bordeaux, le Parc des Princes a affiché son mécontentement en sifflant les joueurs, et en prenant à partie les deux symboles du projet QSI, à savoir Lionel Messi et Neymar. À l’inverse de Kylian Mbappé, les deux anciens du FC Barcelone enchaînent les prestations décevantes et n’ont pas réussi à empêcher l’élimination parisienne en huitièmes de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid. L’ambiance est désormais tendue à Paris, et cela pourrait avoir une incidence directe sur l’avenir de Neymar.

Neymar envisage de partir