Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Real Madrid, Barça... Doha y voit plus clair pour Erling Haaland !

Publié le 14 mars 2022 à 17h30 par Dan Marciano

Comme annoncé par le 10Sport.com, le PSG a fait d'Erling Haaland sa priorité en cas de départ de Kylian Mbappé. Mais le club parisien pourrait faire face à une forte concurrence dans ce dossier, même si le Barça pourrait se retirer.

La défaite en huitième de finale de Ligue des champions face au Real Madrid n’arrange pas les affaires du PSG, qui ne cessait de mettre en avant son projet sportif pour essayer de convaincre Kylian Mbappé. En fin de contrat avec le club parisien, le joueur rêve de rejoindre la Casa Blanca, depuis sa tendre enfance. Les dirigeants parisiens devront mettre en avant des arguments en béton s’ils souhaitent faire changer d’avis le joueur. Contrairement à ce qu’a annoncé la presse espagnole ces dernières heures, Mbappé n’a pas encore signé avec le Real Madrid. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le champion du monde souhaite écouter le PSG et étudier son projet avant de prendre une décision définitive. Mais malgré cette situation, la tendance est à un départ de Mbappé à la fin de la saison. Et pour faire oublier l’ailier français, le club de la capitale va devoir viser gros. Un nom figure en tête de liste : Erling Haaland. Selon nos informations exclusives, le buteur du Borussia Dortmund est la priorité des responsables parisiens, d’autant qu’il pourrait quitter sa formation pour seulement 75M€ en raison d’une clause libératoire présente dans son contrat. Mais méfiance, puisque les plus grandes équipes surveillent sa situation comme Manchester City ou le Real Madrid.

Le Real Madrid n'a pas encore lancé son offensive

Président du Real Madrid, Florentino Perez souhaite réaliser un coup double historique en mettant la main sur Kylian Mbappé et Erling Haaland. Le dirigeant aimerait voir les deux jeunes stars fouler la pelouse du nouveau stade Santiago Bernabeu en fin d’année. En coulisses, le club espagnol a déjà avancé ses pions dans le dossier Mbappé. Pour l’international norvégien, les réflexions se poursuivent en interne. Aucune décision n’a été encore prise concernant une possible offensive lors du prochain mercato estival. « La question de Haaland est en train de se décider. Je pense que le Real Madrid et Manchester City ont de bonnes chances de l'avoir, mais ce n'est pas encore définitif. Ils doivent prendre la décision d'aller jusqu'au bout » a confié le journaliste de Marca dans un entretien à Bernabeu Digital. La position du Real Madrid est attendue par le PSG, qui ne devrait pas s’inquiéter du FC Barcelone.

Le Barça hors-course dans le dossier Haaland