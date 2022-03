Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle annonce troublante sur Sergio Ramos !

Publié le 14 mars 2022 à 16h10 par G.d.S.S.

Recruté libre par le PSG après la fin de son contrat avec le Real Madrid l’été dernier, Sergio Ramos serait finalement en train de regretter amèrement ce choix de carrière selon un journaliste espagnol.

Au même titre que Lionel Messi avec le FC Barcelone, Sergio Ramos étant arrivé en fin de contrat au Real Madrid en juin dernier, et avait donc finalement opté pour une arrivée libre au PSG après avoir refusé de multiples proposition de prolongation de la part du club merengue . Enchainant les pépins physiques depuis le début de la saison, Ramos était donc absent pour la double confrontation entre le PSG et le Real Madrid en Ligue des Champions, et a donc assisté impuissant à l’élimination de son nouveau club. Ce résultat aurait d’ailleurs eu des conséquences sur son état d’esprit…

Sergio Ramos regretterait le Real Madrid