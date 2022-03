Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : La grande annonce de ce crack d'Ancelotti sur son avenir !

Publié le 14 mars 2022 à 13h10 par A.D.

Prêté jusqu'à la fin de la saison à Majorque, Takefusa Kubo a envoyé un message très fort sur son avenir au Real Madrid. Comme il l'a expliqué clairement, le crack japonais veut intégrer l'effectif de Carlo Ancelotti en 2022-2023.

Alors qu'il n'entrait pas vraiment dans les plans de Carlo Ancelotti pour cette saison, Takefusa Kubo est allé chercher du temps de jeu ailleurs. En effet, l'attaquant de 20 ans a fait ses valises lors du dernier mercato estival pour un prêt d'une saison à Majorque. A la fin de cet exercice 2021-2022, Takefusa Kubo est donc supposé retrouver le Real Madrid. Reste seulement à savoir si ce sera pour rester à la Maison-Blanche ou s'il rejoindra un nouveau club dans la foulée. De son côté, Takefusa Kubo a déjà tranché.

«Continuer à progresser et pouvoir faire partie du Real Madrid»