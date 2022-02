Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ancelotti a pris une décision retentissante pour Kubo !

Publié le 27 février 2022 à 22h10 par A.D.

Désireux d’obtenir du temps de jeu au Real Madrid, Takefusa Kubo pourrait effectivement jouer avec les Merengue lors de la prochaine saison.

Arrivé librement au Real Madrid à l’intersaison 2019, Takefusa Kubo n’a toujours pas pu revêtir la tunique madrilène. Prêté à Majorque pour sa première année en Espagne, l’international japonais a disputé l’intégralité de la saison, à savoir 36 matchs, pour un bilan de 4 buts et 5 passes décisives. Lors des deux dernières saisons, le joueur de 20 ans à de nouveau été prêté, durant six mois à Villarreal où il a pu découvrir la Ligue Europa, puis six mois à Getafe, avant de retourner à Majorque. S’il est conscient qu’obtenir sa place au sein de l’équipe première du Real Madrid est une tâche très difficile, Kubo ne désespère pas, et il pourrait avoir gain de cause très bientôt.

Ancelotti prêt à miser sur Takefusa Kubo la saison prochaine ?