Mercato - PSG : Le verdict est tombé pour l'avenir de Nasser Al-Khelaïfi !

Publié le 14 mars 2022 à 15h30 par Amadou Diawara

Alors que le PSG a sombré face au Real Madrid, l'heure de cibler les coupables est arrivé. Et des têtes pourraient tomber au sein du club de la capitale dans un avenir proche. Alors que les noms de Leonardo et de Mauricio Pochettino ont été cités, celui de Nasser Al-Khelaïfi a également été mentionné. Toutefois, le président du PSG ne craindrait rien. En effet, les hautes sphères parisiennes présentes à Doha estimeraient que Nasser Al-Khelaïfi est toujours l'homme de la situation.

Après avoir dominé de la tête et des épaules sa double-confrontation face au Real Madrid pendant 150 minutes, le PSG est tombé, comme souvent lors de ses grands rendez-vous de Ligue des Champions sous l'ère QSI. Opposés à la Maison-Blanche de Carlo Ancelotti en huitième de finale de la C1, les hommes de Mauricio Pochettino ont remporté le premier acte 1-0 grâce à un but de Kylian Mbappé et menait lors de la deuxième manche 1-0, et c'est encore le numéro 7 du PSG qui a fait trembler les filets de Thibaut Courtois. Toutefois, à la 61ème minute du match retour, une boulette de Gianluigi Donnarumma a fait revivre un nouveau cauchemar au club parisien. Après le FC Barcelone et Manchester United, c'est désormais face au Real Madrid de Karim Benzema que le PSG a subi un nouveau scénario catastrophe. Après l'erreur de Gianluigi Donnarumma, la bande à Kylian Mbappé s'est encore une fois tétanisée, laissant le Real Madrid renverser la vapeur et l'emporter finalement 3-1 grâce à un Karim Benzema des grands soirs. Et à l'heure du bilan au lendemain de cette élimination, le PSG aurait désigné ses coupables : Mauricio Pochettino, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi.

Nasser Al-Khelaïfi n'est pas menacé au PSG

Alors que le PSG a vécu une nouvelle déroute en Ligue des Champions, Mauricio Pochettino, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi seraient tous les trois en danger et risqueraient l'éviction. Plus précisément, en ce qui concerne le président du PSG, Romain Molina a annoncé au Carussel Deportivo (Cadena Ser) qu'il pouvait être remercié dans les prochains mois à cause de la désillusion face au Real Madrid. Une information balayée par Le Parisien et RMC Sport . En effet, selon ces deux médias français, Nasser Al-Khelaïfi ne courrait aucun risque au PSG. L'actuel président du PSG resterait l'homme de confiance de l'émir du Qatar et on ne le désignerait pas comme responsable du fiasco face au Real Madrid. Surtout, Nasser Al-Khelaïfi serait hors de danger grâce à la Coupe du Monde organisée au Qatar en 2022.

Nasser Al-Khelaïfi reste l'homme fort du projet QSI