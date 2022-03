Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar n’a pas dégainé pour l’après-Leonardo !

Publié le 14 mars 2022 à 9h45 par Th.B.

Le temps de Leonardo pourrait bien être compté à la tête de la direction sportive du PSG. Cependant, les décideurs parisiens n’auraient pas encore démarché Fabio Paratici dernièrement pour que le dirigeant de Tottenham prenne la suite de Leonardo.

Directeur sportif du PSG, Leonardo aurait de fortes chances de voir sa deuxième expérience en tant que dirigeant du Paris Saint-Germain arriver à son terme une fois la saison terminée. En effet, l’élimination prématurée du PSG au stade des 1/8èmes de finale de la Ligue des champions face au Real Madrid ne semble pas avoir uniquement fragilisé la position de Mauricio Pochettino au poste d’entraîneur. Leonardo pourrait lui aussi perdre sa place alors que les propriétaires qataris auraient la volonté de mettre en place un tandem Arsène Wenger et Zinedine Zidane au sein de la direction et à la tête de l’effectif du PSG. Néanmoins, l’option Fabio Paratici serait également prise en considération pour le poste de directeur sportif, et ce depuis un moment.

Le PSG n’est pas revenu à la charge pour Paratici !