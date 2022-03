Foot - Mercato - PSG

Mercato : PSG, Real Madrid... Ces révélations retentissantes sur le feuilleton Mbappé !

Publié le 14 mars 2022 à 16h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé a déjà un accord de principe avec le Real Madrid, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Toutefois, le départ du numéro 7 parisien est encore loin d'être acté. En effet, Kylian Mbappé étudie toujours ses possibilités et veut écouter les arguments du PSG et du Real Madrid avant de trancher. De son côté, le club parisien ne perdrait pas espoir et attendrait toujours le verdict de Kylian Mbappé, tandis que l'écurie merengue aimerait en finir cette semaine.

Arrivé au PSG à l'été 2017, Kylian Mbappé pourrait ne plus faire long feu à Paris. En fin de contrat le 30 juin, le numéro 7 parisien partira librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici-là. Et alors que Kylian Mbappé peut négocier un transfert libre et gratuit avec le club de son choix depuis le début du mois de janvier, le PSG a de quoi s'inquiéter. En effet, le champion du monde français se rapproche dangereusement du Real Madrid, puisqu'il a déjà un accord de principe avec Florentino Pérez pour un transfert à 0€ le 1er juillet, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Mais selon nos informations, le PSG a encore des raisons d'y croire en ce qui concerne Kylian Mbappé.

Le PSG y croit toujours pour Mbappé et attend sa réponse

Comme Le 10 Sport vous l'a annoncé ce lundi, Kylian Mbappé n'a encore rien signé avec le Real Madrid et n'a pas du tout scellé définitivement son avenir. En effet, le numéro 7 du PSG est encore en phase de réflexion et il veut encore écouter les arguments parisiens et madrilènes lors des prochaines semaines pour prendre la meilleure décision possible. Et si le PSG est actuellement en retard sur le Real Madrid, une arrivée de Zinedine Zidane en lieu et place de Mauricio Pochettino à Paris pourrait inverser totalement la tendance.

Le Real Madrid veut finaliser l'opération Mbappé cette semaine