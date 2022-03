Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un ancien de Ligue 1 pour remplacer Ousmane Dembélé ?

Publié le 14 mars 2022 à 16h00 par La rédaction

Brillant avec Leeds, Raphinha serait dans le viseur du FC Barcelone. Cependant, son avenir dépendrait en grande partie du maintien ou non de son club.

Le mercato estival est déjà dans toutes les têtes à Barcelone. L’été s’annonce chargé, que ce soit dans le sens des départs ou des arrivées. Avec la fin de contrat d’Ousmane Dembélé, le FC Barcelone va devoir lui chercher un remplaçant. Vu le scénario actuel, difficile d’imaginer une autre issue qu’un départ libre. Joan Laporta devra donc combler ce manque et un joueur de Premier League serait dans son viseur.

Raphinha comme idée