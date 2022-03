Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Vers un grand retour chez les Verts ? La réponse !

Publié le 15 mars 2022 à 5h00 par A.M.

Alors que plusieurs rumeurs annoncent un retour de Jérémy Clément à l'ASSE, ce dernier a tenu à fermement démentir avoir été contacté par les Verts.

En fin de saison, maintien ou non, l'ASSE devrait connaître des changements importants au sein de son staff puisque Pascal Dupraz a d'ores et déjà assuré qu'il ne resterait pas. Et ces derniers jours, le nom de Jérémy Clément a circulé pour un retour dans le staff stéphanois. Actuellement entraîneur en National 3 au FC Bourgoin-Jallieu, l'ancien milieu de terrain des Verts a toutefois fermement démenti..

Jérémy Clément dément son retour à l'ASSE