Mercato - Barcelone : Xavi a pris une décision fracassante dans ce dossier à 20M€ !

Publié le 14 mars 2022 à 17h00 par A.D.

Alors que Noussair Mazraoui serait proche de rejoindre le FC Barcelone, Sergino Dest devrait être placé sur le marché lors du prochain mercato estival. D'ailleurs, le latéral droit américain aurait la possibilité de rebondir à l'AS Monaco, au Bayern, à l'Atlético ou encore à l'AS Rome en 2022-2023.

En fin de contrat le 30 juin avec l'Ajax, Noussair Mazraoui devrait poser ses valises au FC Barcelone à l'été 2022. D'après les indiscrétions de Sport.es , le club catalan serait proche de boucler la signature de l'international marocain. En effet, Noussair Mazraoui aurait décidé de recaler tous ses prétendants car il voudrait rejoindre le Barça librement et gratuitement le 1er juillet. Ainsi, la direction catalane et le clan Mazraoui devrait essayer de finaliser un accord de trois ou quatre saisons. Et l'arrivée de Noussair Mazraoui à Barcelone devrait précipiter le départ de Sergino Dest.

Xavi devrait se débarrasser de Sergino Dest cet été