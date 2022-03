Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Angel Di Maria a déjà une idée de sa prochaine destination !

Publié le 15 mars 2022 à 0h15 par La rédaction

En fin de contrat en juin prochain, Angel Di Maria pourrait bien rejoindre la Liga ou la Serie A, où de grosses écuries devraient prochainement être approchées.

Après avoir passé 7 saisons au Paris Saint-Germain, Angel Di Maria devrait prochainement quitter la capitale. En fin de contrat le 30 juin prochain, El Fideo ne devrait pas être prolongé par ses dirigeants, malgré la présence d’une clause permettant de rallonger automatiquement son bail d’une année. Apparu à 25 reprises lors de l’exercice 2021-2022, l’international argentin a inscrit 3 buts et délivré 5 passes décisives, et n’est plus jugé assez décisif pour le PSG. Actuellement à la recherche d’un nouveau club, Di Maria aurait deux championnats en ligne de mire.

Di Maria vers l’Italie ou l’Espagne ?