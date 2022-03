Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Simeone prêt à récupérer un cadre de Xavi ?

Publié le 14 mars 2022 à 23h00 par La rédaction

En fin de contrat en juin prochain, Sergi Roberto susciterait l’intérêt de l’Atlético de Madrid, qui pourrait tenter de l’attirer librement.

Formé au FC Barcelone, Sergi Roberto pourrait prochainement faire ses valises. En fin de contrat le 30 juin prochain, l’Espagnol n’a toujours pas été prolongé par ses dirigeants. Alors qu’il devrait de moins en moins être aligné au milieu de terrain en raison de la forte concurrence, le poste d’arrière droit devrait lui aussi être bouché à cause de la récente arrivée de Dani Alves, et des potentiels renforts de César Azpilicueta et Noussair Mazraoui lors du mercato estival. Si la priorité de Sergi Roberto est bien de continuer son aventure au Barça, celui-ci pourrait bien rester en Liga en cas de départ, où une autre grosse écurie s’intéresse à lui.

L’Atlético de Madrid s’intéresse à Sergi Roberto