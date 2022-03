Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une offre colossale est dégainée pour Mbappé !

Publié le 15 mars 2022 à 16h45 par P.L.

Kylian Mbappé pourrait bientôt quitter le PSG, l'international tricolore étant en fin de contrat en juin prochain. De plus, les négociations avec le Real Madrid avanceraient à une très grande vitesse.

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé vit certainement ses derniers mois sous les couleurs du PSG. Pour le moment, l’international tricolore n’a toujours pas trouvé de terrain d’entente avec le club parisien. Pourtant, malgré son accord de principe trouvé avec le Real Madrid, Kylian Mbappé voudrait tout de même écouter le PSG avant de prendre sa décision comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. De ce fait, le club de la capitale aurait encore l’espoir de voir sa star prolonger avant l’issue de la saison. Mais de son côté, Kylian Mbappé verrait les pourparlers avancer à grande vitesse avec le Real Madrid.

Kylian Mbappé et le Real Madrid sont au stade final des négociations

Selon les informations de Nicolo Schira, les négociations entre Kylian Mbappé et le Real Madrid en seraient au stade final. Le journaliste italien précise que le futur contrat de l’international tricolore serait déjà prêt. L’actuel numéro 7 parisien devrait s’engager jusqu’en juin 2027 et percevoir un salaire de 30M€ annuels avec 10M€ de bonus. À cela, il faudrait ajouter une prime à la signature de 40M€. En cas d’arrivée au Real Madrid, Kylian Mbappé devrait donc amasser un beau pactole. À voir maintenant si le PSG saura se montrer plus convaincant et si l’attaquant de 23 ans voudra prolonger avec le club de la capitale. Affaire à suivre.