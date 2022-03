Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouvelle révélation à 120M€ dans le feuilleton Mbappé !

Publié le 15 mars 2022 à 14h10 par La rédaction

Comme Kylian Mbappé est libre en fin de saison, le Real Madrid n’aurait besoin de ne dépenser « que 120M€ » en prime à la signature et en salaire pour faire venir l’attaquant du PSG.

Vu le contexte actuel, le PSG n’en est plus à se demander si Kylian Mbappé va partir, mais plutôt quand est-ce qu’il va le faire. Comme vous l’a révélé le10sport.com, l’attaquant français a bien un accord avec le Real Madrid mais il ne signera pas son contrat dès cette semaine. Cependant, on commence à y voir beaucoup plus clair dans le plan du Real Madrid pour faire venir Kylian Mbappé.

120M€ pour faire venir Kylian Mbappé