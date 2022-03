Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar s’active pour la succession de Pochettino !

Publié le 15 mars 2022 à 13h30 par A.C.

Sous contrat jusqu’en juin 2023, Mauricio Pochettino devrait vraisemblablement quitter le Paris Saint-Germain à la fin de la saison... et la liste de ses potentiels successeurs est très longue !

Ces derniers mois, l’avenir de Mauricio Pochettino a été un sujet très commenté. Nous vous avons révélé sur le10sport.com que l’automne a été chaud pour lui, avec un départ du Paris Saint-Germain qui a commencé à se préciser dès novembre dernier. Il est finalement resté, mais la récente élimination en Ligue des Champions face au Real Madrid (3-2 sur l’ensemble des matchs) semble avoir scellé son avenir. En France comme à l’étranger on assure que Pochettino quittera le PSG à la fin de la saison et selon nos informations, un favori se détache déjà. Il s’agit de Zinedine Zidane, toujours sans club depuis son départ du Real Madrid et véritable rêve du Qatar, à seulement quelques mois de la Coupe du Monde 2022. Il n’est toutefois pas le seul, puisque la presse italienne a tout récemment relancé la piste menant à Massimiliano Allegri, coach de la Juventus qui a souvent été annoncé proche du PSG par le passé.

Les Italiens ont la cote à Paris !

D’après les informations de Tuttosport, Massimiliano Allegri serait la véritable alternative à Zinedine Zidane pour le Paris Saint-Germain, où l’on aurait tout de même activé d’autres pistes. Elles concerneraient trois techniciens italiens avec Simone Inzaghi de l’Inter, Antonio Conte de Tottenham et Thiago Motta de La Spezia. Le premier semble être une cible compliquée, puisqu’il est arrivé à l’Inter l’été dernier et si son contrat se termine en juin 2023, ses dirigeants penseraient déjà à une prolongation. Pour l’ancien milieu de terrain du PSG les choses semblent beaucoup plus simples, mais sa faible expérience au plus haut niveau fait de lui plus un pari qu’une véritable assurance pour l’avenir. Finalement, c’est Conte qui pourrait être l’option la plus évidente, puisque son talent est indéniable et les relations entre lui et les dirigeants de Tottenham semblent plus que tendues.

Galtier, Arteta et Favre également dans le coup