Mercato - PSG : Une surprise signée Leonardo pour remplacer Pochettino ?

Publié le 15 mars 2022 à 9h45 par A.C.

Au Paris Saint-Germain on semble multiplier les pistes pour remplacer Un Mauricio Pochettino sous contrat jusqu’en 2023, mais visiblement condamné au départ.

Qui remplacera Mauricio Pochettino au Paris Saint-Germain la saison prochaine ? Alors que nous vous en parlions sur le10sport.com depuis novembre dernier, l’avenir du technicien argentin semble s’écrire toujours plus loin du PSG après l’élimination de la Ligue des Champions. Leonardo serait déjà au travail pour lui trouver un remplaçant à la hauteur et une fois encore il pourrait se tourner vers la Serie A et l’Italie. Ce mardi, de l’autre côté des Alpes on parle en effet de Massimiliano Allegri, coach de la Juventus qui a toujours plu au PSG.

Simone Inzaghi, la nouvelle piste de Leonardo