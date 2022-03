Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar s’apprête à boucler une prolongation XXL !

Publié le 15 mars 2022 à 7h15 par La rédaction

Après neuf saisons passées au Paris Saint-Germain, Marquinhos va prochainement prolonger son contrat, qui court actuellement jusqu’en 2024.

Arrivé au Paris Saint-Germain en 2013 en provenance de l’AS Roma, Marquinhos est devenu du côté du Parc des Princes l’un des meilleurs défenseurs du monde. Recruté pour une somme avoisinant 31M€, l’international brésilien est aujourd’hui le capitaine du PSG et apparaît comme un intransférable. Après 9 saisons passées au sein de la capitale, le défenseur de 27 ans a disputé un total de 354 matchs, faisant de lui le 4ème joueur le plus capé de l’histoire du club. Alors qu'il a déjà exprimé son désir de continuer sa carrière à Paris, Marquinhos va prochainement voir son contrat être prolongé.

Marquinhos devrait bientôt prolonger son contrat