Mercato - PSG : Une première réponse tombe pour ce dossier à 70M€ !

Publié le 15 mars 2022 à 11h10 par A.C.

Ancien du LOSC, Rafael Leao aurait tapé dans l’œil du Paris Saint-Germain, vraisemblablement prêt à offrir jusqu’à 70M€ pour l’avoir... mais l’AC Milan ne compte pas le lâcher si facilement.

La fin de saison s’annonce riche en rebondissements pour le Paris Saint-Germain. L’élimination en Ligue des Champions semble avoir scellé plusieurs dossiers chauds et notamment celui lié à l’avenir de Kylian Mbappé. Nous vous avions révélé dès cet hiver sur le10sport.com l’existence d’un accord de principe avec le Real Madrid et en Espagne, on explique désormais que tous les contrats devraient bientôt être signés. Pour oublier Mbappé, les dirigeants du PSG multiplient les pistes et ce mardi la presse italienne a lancé une nouvelle piste, avec une possible arrivée de Rafael Leao pour 70M€.

Leao, une piste extrêmement compliquée pour le PSG