Mercato - Barcelone : Prolongation, PSG... Le clan Dembélé rend fou Joan Laporta !

Publié le 15 mars 2022 à 9h30 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Ousmane Dembélé semble se diriger vers un départ libre du FC Barcelone qui attend toujours un signe de son entourage.

La situation se tend pour Ousmane Dembélé. En fin de contrat en juin prochain, l'ailier français a repoussé une première offre de prolongation au FC Barcelone, avant d'écarter l'idée d'une transfert en fin de mercato d'hiver. Furieux, Joan Laporta souhaitait initialement laisser l'ancien Rennais en tribunes jusqu'à la fin de la saison, mais Xavi l'a convaincu de le réintégrer. Et le technicien espagnol semble avoir eu raison compte tenu des récentes prestations d'Ousmane Dembélé. Mais cela semble encore insuffisant pour envisager une prolongation.

Le Barça attend toujours des nouvelles...