Foot - Mercato - PSG

Mercato : La succession de Leonardo au PSG se complique sérieusement !

Publié le 16 mars 2022 à 4h15 par A.M.

Ces derniers jours, le nom de Fabio Paratici a circulé du côté du PSG pour remplacer Leonardo, mais Antonio Conte envoie un message clair.

L'élimination contre le Real Madrid dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions va avoir des conséquences au sein de l'état-major du PSG. En plus de Mauricio Pochettino, l'autre victime attendue de ce fiasco sera probablement Leonardo. Le départ du directeur sportif parisien ne fait plus beaucoup de doutes, et pour le remplacer, le nom de Fabio Paratici a circulé. The Athletic a toutefois démenti un départ du directeur sportif de Tottenham. Un dossier évoqué par Antonio Conte.

Conte évoque le cas Paratici