Mercato - Barcelone : Le vrai problème du Barça pour Mohamed Salah…

Publié le 16 mars 2022 à 0h00 par La rédaction

Dans son édition de lundi, AS révèle que le FC Barcelone a lancé des manœuvres pour Mohamed Salah, en alternative à Haaland. Analyse.

Dans son édition de lundi, le quotidien sportif espagnol AS affirme que le FC Barcelone se penche actuellement sur le cas de Mohamed Salah en alternative à Erling Haaland. Selon AS, des discussions se seraient déjà tenues entre le club blaugrana et le clan Salah, sachant que le joueur n’aura plus qu’un an de contrat avec Liverpool cet été et qu’il existe donc a priori une fenêtre de tir pour son transfert.

Idem que pour Haaland…

Que faut-il en penser ? Le problème reste le même que pour Haaland : quand bien même le Barça serait éventuellement en mesure de s’aligner sur les tarifs XXL de l’opération, rendue un peu plus raisonnable par la situation contractuelle du joueur, il ne paraît pas en revanche en situation d’investir lourdement à côté pour bâtir un projet sportif suffisant pour être compétitif en C1 et convaincre l’international égyptien. Cet été, des objectifs de ce calibre sont encore trop éloignés pour Barcelone.