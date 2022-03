Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi prend une décision radicale pour son avenir !

Publié le 16 mars 2022 à 14h45 par A.M.

Malgré le fiasco européen du PSG et une élimination très difficile à vivre contre le Real Madrid, Lionel Messi n'a aucune intention de quitter le club à l'issue de la saison alors que son contrat court jusqu'en juin 2023.

Quelles seront les conséquences de l'élimination contre le Real Madrid ? Difficile de le dire dès aujourd'hui, mais de grands changements sont attendus à commencer par les départs de Mauricio Pochettino et Leonardo. L'effectif aussi devrait évoluer avec la situation plus qu'incertaine de Kylian Mbappé dont le contrat s'achève en juin prochain avec le PSG. Cependant, pour les autres stars, on s'oriente plutôt vers un statu quo. Comme révélé par le10sport.com, Neymar ne compte absolument pas partir. Pas plus que Lionel Messi.

Messi ne veut pas partir