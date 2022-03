Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une date cruciale est fixée pour la succession de Mbappé !

Publié le 16 mars 2022 à 13h45 par A.M.

Annoncé dans le viseur du PSG, Rafael Leão pourrait voir sa situation se débloquer après le 7 avril, date à laquelle le litige entre le LOSC et le Sporting CP se réglera devant les tribunaux.

Après une saison d'ores et déjà décevante malgré la très probable obtention du titre en Ligue 1, le PSG pourrait lancer un nouveau cycle la saison prochaine qui passera par le renouvellement de son effectif. Dans cette optique, il faudra notamment remplacer Kylian Mbappé dont le départ vers le Real Madrid prend forme d'ici la fin de la saison. Le nom de Rafael Leão a notamment circulé du côté de la presse italienne. En effet, selon les informations de La Gazzetta dello Sport , le PSG serait disposé à offrir 70M€ à l'AC Milan pour le transfert de l'attaquant portugais.

Le 7 avril le dossier Rafael Leão va se décanter