Mercato - PSG : Le dossier Haaland bouclé pour 120M€ ?

Publié le 16 mars 2022 à 11h15 par La rédaction

Malgré l’intérêt de plusieurs cadors européens dont notamment le PSG, Manchester City serait confiant dans le dossier Haaland. Les Skyblues espèreraient boucler l’affaire autour de 120M€.

Maintenant que le PSG est éliminé de la Ligue des Champions, Leonardo va pouvoir d’ores et déjà se concentrer sur le mercato estival. Comme vous l’a annoncé en exclusivité le10sport.com, le PSG a ciblé Erling Haaland en priorité pour succéder à Kylian Mbappé. Une piste compliquée tant la concurrence est féroce, que ce soit en Espagne ou en Angleterre.

Manchester City en confiance