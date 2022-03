Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG: Al-Khelaïfi est passé à l’action pour une star du Barça !

Publié le 17 mars 2022 à 5h15 par Th.B.

Pour potentiellement remplacer Kylian Mbappé en fin de contrat au PSG, le président Nasser Al-Khelaïfi et les dirigeants du Paris Saint-Germain auraient pris contact avec Ousmane Dembélé.

Alors que Kylian Mbappé se trouve dans les dernières semaines de son contrat au PSG, il se pourrait que les décideurs du Paris Saint-Germain se soient faits une raison quant à l’éventuelle prolongation de contrat de Mbappé. En effet, à la prochaine intersaison, bien que Kylian Mbappé ait la volonté d’étudier à la fois l’offre de contrat du PSG et celle du Real Madrid comme le10sport.com vous l'a révélé, le champion du monde aurait de fortes chances de quitter le PSG par le biais de son statut d’agent libre. Et pour le remplacer, on songerait à Ousmane Dembélé, en fin de contrat au mois de juin au FC Barcelone.

Les contacts avec Ousmane Dembélé ont été initiés !