Mercato - OM : Un joueur de Sampaoli revient sur son incroyable transfert !

Publié le 17 mars 2022 à 4h00 par A.M.

Valentin Rongier est revenu sur les coulisses de son transfert rocambolesque du FC Nantes à l'OM en toute fin du mercato 2019.

En 2019, après avoir recruté Dario Benedetto et obtenu le prêt d'Alvaro Gonzalez, l'OM cherche également à recruter un milieu de terrain pour remplacer Luiz Gustavo. Andoni Zubizarreta jette son dévolu sur Valentin Rongier qui évolue alors au FC Nantes. Toutefois, la gestion de ce dossier interroge puisqu'il sera bouclé seulement le 3 septembre, soit trois jours après la fermeture officielle du mercato estival. Un feuilleton rocambolesque sur lesquels est revenu Valentin Rongier.

«L’attente était interminable»