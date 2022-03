Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Valentin Rongier lâche une indication sur son avenir !

Publié le 16 mars 2022 à 17h10 par La rédaction

Titulaire indiscutable dans le onze de Jorge Sampaoli, Valentin Rongier a été questionné sur son après-carrière. Et elle devrait s’articuler autour du football.

A Marseille depuis 2019, Valentin Rongier aurait pu partir l’été dernier. Blessé lors de l’arrivée de Jorge Sampaoli à l’OM, le milieu de terrain français n’entrait pas dans les plans de l’Argentin lors de son retour de blessure. Une discussion plus tard, Valentin Rongier avait convaincu Sampaoli de lui faire confiance et il n’a jamais quitté le onze de départ. Ce qui n’empêche pas l’ancien capitaine du FC Nantes de se projeter sur son après-carrière.

« Je sais que le foot me manquera forcément »