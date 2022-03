Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Les révélations troublantes de Rongier sur son mercato...

Publié le 16 mars 2022 à 14h10 par La rédaction

Devenu titulaire à l’OM, Valentin Rongier était pourtant mis de côté par Jorge Sampaoli l’été dernier. Le milieu olympien est revenu sur cette période difficile.

S’il est maintenant indiscutable dans le onze de Jorge Sampaoli, Valentin Rongier n’a pas eu un chemin facile. Le milieu de terrain de l’OM ne partait pas dans la peau d’un titulaire mais il a su convaincre Jorge Sampaoli. Aligné dans un poste hybride de défenseur droit qui se replace au milieu en phase offensive, Valentin Rongier est dans l’une des meilleures saisons de sa carrière. Alors que l’ancien nantais était proche de plier bagages l’été dernier…

« J’ai senti pendant la préparation qu’il ne comptait pas sur moi »