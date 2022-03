Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le FC Barcelone prend une décision tonitruante pour le retour de Neymar !

Publié le 16 mars 2022 à 13h10 par B.C.

Comme vous l’a révélé le10sport.com, le PSG n’envisage pas de se séparer de Neymar cet été. Une décision qui ne risque pas de contrarier le FC Barcelone, qui a fait une croix sur son ancien joueur.

Sifflé par le Parc des Princes dimanche, Neymar traverse une passe difficile au PSG. L’international brésilien est loin de son meilleur niveau depuis longtemps et se retrouve désormais dans le collimateur de ses supporters, mais malgré cette situation, un départ n’est pas à l’ordre du jour pour l'attaquant. Comme vous l’a révélé le10sport.com, aucun des deux camps n’envisage un transfert lors du mercato estival, alors que le bail de Neymar avec le PSG court jusqu’en juin 2025, avec une année supplémentaire en option. D’ailleurs, alors qu’un retour au FC Barcelone a été évoqué ces derniers jours, Joan Laporta afficherait une position radicale au sujet de l’international auriverde.

Le Barça ne veut pas de Neymar